Agenten in kazernes met vervuild water krijgen drinkfonteinen

In het dossier rond vervuild drinkwater in Brusselse politiekazernes hebben vakbonden en de politietop een akkoord bereikt. Zo komen er onder meer waterfonteinen met flessen en mogen medewerkers een bloedonderzoek laten doen. Metingen van waterkraantjes in drie kazernes van de federale politie in het Brusselse wezen uit dat de loodwaarden in het leidingwater veel hoger waren dan de Europese norm. Zeker zeven politiemannen en -vrouwen hebben daarom commissaris-generaal Marc De Mesmaeker in gebreke gesteld. De politietopman nam gisteren zelf deel aan het overleg. Volgens het Hoog Overlegcomité is er geen groot probleem voor de gezondheid, maar zijn verdere maatregelen aangewezen. Het zal de situatie "van zeer nabij" opvolgen.

