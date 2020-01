Exclusief voor abonnees Agenten houden wapen meer op zak 10 januari 2020

In 2018 hebben agenten 'maar' 77 keer hun wapen afgevuurd tijdens een interventie. Dat is een daling tegenover 2017, toen er nog 89 keer geschoten werd. Ook in 2016 (83), 2015 (145) en 2014 (94) werden meer schoten gelost. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). In 2018 ging het in tien gevallen om schoten op personen die zich bedreigend opstelden ten opzichte van de politie. Er werden ook 20 waarschuwingsschoten gelost. Dat gebeurt vaak bij achtervolgingen te voet of bij controles. 15 keer werd er geschoten op rijdende voertuigen, 17 schoten waren gericht op dieren en in 15 gevallen was er sprake van een accidenteel gebruik van het wapen.