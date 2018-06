Agenten deden 2.000 keer beroep op stressteam 01 juni 2018

00u00 0

De afgelopen vijf jaar kwamen de stressteams van de lokale en federale politie 1.982 keer tussen, met een piek na de aanslagen van 22 maart 2016. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Franky Demon (CD&V) opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Agenten kunnen beroep doen op die stressteams om een traumatische ervaring, zoals een schietincident, familiedrama of een zelfmoordpoging van een collega te verwerken. In zo'n team zitten onder anderen psychologen en maatschappelijk werkers. Sinds 2010 werden er ook meer dan 200 agenten opgeleid om hun collega's te ondersteunen. Demon vraagt dat er in elke zone voldoende politiemensen worden opgeleid. Nu zijn dat er in sommige zones maar 5, en in andere 25.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN