Agenten bevrijden hond die vastgebonden zat in hete auto 18 juni 2019

Agenten van de zone Polder moesten zondagmiddag ingrijpen voor een hond die opgesloten zat in een veel te hete wagen in het West-Vlaamse Koekelare. Ongeruste buurtbewoners hadden de politie gebeld, want ze zagen dat het dier in nood was. Het ging om een jonge vizsla, een Hongaarse jachthond. Hij was met een leiband aan de autostoel vastgemaakt. De agenten openden de wagen en bevrijdden de hond. Ook de brandweer kwam ter plaatse. Zij namen het uitgeputte dier mee om het verder te laten verzorgen. De eigenaar kreeg een pv wegens inbreuken op de dierenwelzijnswet.