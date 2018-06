Agenten achtervolgen verlamde 'cowboy' met coke in auto 12 juni 2018

Een dolle bestuurder heeft op 28 februari voor ophef gezorgd in en rond Zemst. De man, die geseind stond na een eerdere veroordeling, had geen zin om naar de cel te gaan en weigerde daarom te stoppen voor een politiecontrole. Onmiddellijk werd versterking gevraagd en meerdere ploegen zetten de achtervolging in op de man, die door het verkeer scheurde. De oprit naar de E19 werd geblokkeerd, maar de man kon toch de snelweg bereiken. Daar crashte hij tegen een vangrail om tot stilstand te komen tegen een combi. Tot verbazing van de agenten en de rechter bleek de man verlamd te zijn aan de rechterzijde. "Meneer kan als een cowboy rijden met één hand. Geen slechte chauffeur", becomplimenteerde de rechter hem. Voor de achtervolging zal hij zich nog voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Omdat in zijn wagen cocaïne werd aangetroffen riskeert hij 6 maanden cel. Uitspraak eind juni. (WHW)

