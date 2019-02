Agente ontslagen nadat ze geld leent bij cocaïnegebruiker 23 februari 2019

Een 59-jarige agente van de politie van Dendermonde is ontslagen omdat ze geld heeft geleend bij een druggebruiker. Extra bezwarend is dat ze met haar geldschieter onderhandelde over het bedrag en de terugbetaling tijdens de diensturen én in haar politie-uniform. Haar oversten vinden dat een schande voor het korps. De zaak kwam aan het licht tijdens een huiszoeking bij een man die in het ziekenhuis was beland na een overdosis cocaïne. In diens portefeuille vond een speurder een handgeschreven briefje, ondertekend door zijn collega. Daarin beloofde de agente hem 1.950 euro terug te betalen. Ze vocht haar ontslag aan voor de Raad van State, maar ving bot. (BJM)