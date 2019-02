Agent wordt op laatste werkdag ziekenhuis in geslagen 14 februari 2019

Twee voetbaltrainers riskeren twaalf maanden cel en een boete van 800 euro omdat ze geweld tegen twee agenten gebruikt hebben. Een banale woordenwisseling over een verkeerd geparkeerde auto escaleerde. Eén van de agenten was aan zijn allerlaatste interventie bezig, maar brak tijdens het gevecht zijn arm. "Zo'n geweld heb ik die 40 jaar dienst nooit meegemaakt", vertelde de 58-jarige agent. "Mijn cliënt moest een zware operatie ondergaan. Hij was een jaar buiten dienst en moest zijn geplande vakantie opzeggen. Een veiligheidsagent van opleiding die bruut, zinloos geweld gebruikt tegen politiemensen door een proces-verbaal: onvoorstelbaar." (DSS)