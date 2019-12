Exclusief voor abonnees Agent wapent holebi's tegen homofoob geweld 27 december 2019

Een Gentse politie-inspecteur start in februari met zelfverdedigingslessen voor holebi's. Jurgen Claus (46) deed die belofte toen hij werd verkozen tot Mister Bear Belgium, een verkiezing binnen de homogemeenschap. "Ik wil niet zomaar een goed doel steunen, als politieman wil ik ook een verschil maken. Niet alleen op mijn werk, maar ook in mijn vriendenkring hoor ik regelmatig verhalen van holebi's die bedreigd, uitgemaakt of aangevallen worden. Ook mijn ex kreeg al een mep in het gezicht in Brussel, gewoon omdat hij met mij hand in hand liep. Op zo'n moment sta je perplex en daarom denk ik dat deze zelfverdedigingstraining nodig is."

