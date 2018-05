Agent vuurt op auto vluchtende illegaal 22 mei 2018

00u00 0

De man die afgelopen vrijdag een politieman opzettelijk probeerde aan te rijden in Aalter, was een 28-jarige illegaal uit Marokko. De man probeerde vrijdag rond 16 uur te ontkomen aan een politiecontrole. Agenten konden hem na een achtervolging klemrijden, maar de man probeerde zelfs dan uit de handen van de politie te blijven. Als laatste vluchtpoging probeerde de man een agent opzettelijk aan te rijden, waarop die enkele kogels afvuurde. Opnieuw kon de man in zijn wagen ontkomen, maar enkele honderden meters verderop crashte hij tegen een boom. De chauffeur raakte gewond door glasscherven en werd opgepakt. Hij blijft aangehouden. (JEW)