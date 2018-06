Agent vrijuit voor zelf gekochte wapenstok 27 juni 2018

Een Brusselse agent is vrijgesproken voor verboden wapenbezit en geweld tegen een arrestant. Bij de overbrenging van de man naar het commissariaat zou hij deze geslagen hebben met een zelf gekochte wapenstok. "Mijn cliënt heeft zelf zijn wapenstok moeten kopen omdat uit politieke hoek te weinig middelen worden vrijgemaakt voor politiemateriaal. Moet hij zich soms met blote vuisten verdedigen?" had zijn advocaat eerder gepleit. De rechter volgde die redenering. "Het ging om dezelfde wapenstok die de politie hanteerde en hij had ook de nodige brevetten om die te gebruiken", klonk het. "Hij heeft dat wapen zelf moeten kopen om zijn eigen veiligheid te garanderen en daarom gaat het niet om verboden wapendracht." Een collega-agent werd veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel voor geweld. (WHW)

