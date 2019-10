Exclusief voor abonnees Agent voor vierde keer betrapt op rijden onder invloed 11 oktober 2019

00u00 0

Een 51-jarige politie-inspecteur uit het West-Vlaamse Staden is veroordeeld tot een rijverbod van drie maanden omdat hij in maart vorig jaar aan het stuur van zijn auto zat met 2,18 promille alcohol in het bloed. Zijn collega's plukten hem uit het verkeer omdat hij vreemd rijgedrag vertoonde. Hij moet ook 1.200 euro boete betalen én zijn rijexamens opnieuw afleggen. De agent was dan ook niet aan zijn proefstuk toe: hij werd al drie keer eerder betrapt op rijden onder invloed. "Ik ben heel beschaamd", zei hij in de politierechtbank. "Tegenover u, de maatschappij, mijn collega's... Er wacht me wellicht ook nog een tuchtsanctie op het werk." Zijn korpschef bevestigt dat er een onderzoek is opgestart. "De straffen kunnen variëren van een waarschuwing tot een blaam of schorsing, terugzetting in graad of barema, inhouding van loon óf ontslag. De lichtste sancties verdwijnen na twee jaar uit een dossier, de zwaarste na vijf jaar." (LSI)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen