Agent voelt duw niet: toch 80 uur werkstraf 24 mei 2018

00u00 0

S.Y. (21) uit Borgerhout krijgt in beroep een werkstraf van 80 uur omdat hij vorig zomer een politieman had geduwd. De agent was net een minderjarige aan het arresteren die zonder helm op een gestolen bromfiets rondreed. In eerste aanleg was S.Y. veroordeeld tot één jaar effectief. Advocaat Sahil Malik overtuigde de rechters in beroep dat S.Y. zich niet schuldig had gemaakt aan slagen en verwondingen, waarvoor de procureur hem vervolgde. De agent verklaarde op het proces zelfs dat hij de duw niet eens had gevoeld. De rechters legden S.Y. bijgevolg 80 uur werkstraf op. Als de twintiger die straf niet uitvoert, moet hij zeven dagen naar de gevangenis.