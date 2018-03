Agent vocht na z'n uren zelf in Gentse Overpoort 27 maart 2018

Een Gentse politieagent die dikwijls in de Overpoortstraat patrouilleerde, staat nu zélf terecht voor een vechtpartij in een van de cafés. Gisteren moest hij zich verantwoorden voor feiten van juli 2016. Toen kreeg een jonge feestvierder bij de urinoirs van een danscafé uit het niets een kopstoot op zijn neus. Ook buiten het café was er nog een vechtpartij. De agent, die toen niet aan het werk was, werd door andere feestvierders aangeduid als medeschuldige. De getuigen die gisteren opgeroepen werden, konden dat evenwel niet bevestigen.

