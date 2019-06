Exclusief voor abonnees Agent verzint negatieve ademtest: zes maanden cel 19 juni 2019

Een 39-jarige inspecteur uit Herk-de-Stad dacht het op 29 augustus 2016 in Tessenderlo slim te spelen nadat hij werd opgeroepen voor het ongeval van een kennis. Toen hij 's nachts ter plaatse kwam, maakte hij melding van een negatieve ademtest die nooit had plaatsgevonden. Het slachtoffer - de partner van een vriendin - was tegen een boom gereden en werd naar het ziekenhuis gevoerd. Daar twijfelde de spoedarts aan die 'negatieve ademtest'. Terecht: ruim drie uur na het ongeval blies de chauffeur alsnog positief. "De ambulanciers wilden zo snel mogelijk naar het ziekenhuis met het slachtoffer. Omdat ik geen uiterlijke tekenen van mogelijk alcoholgebruik kon vaststellen, heb ik beslist om geen ademtest af te nemen", verklaarde beklaagde. Dat levert hem een effectieve celstraf van zes maanden op. (BVDH)

