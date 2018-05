Agent vervolgd door zelf gekochte wapenstok 16 mei 2018

Twee agenten van de Brusselse lokale politie riskeren 6 maanden met uitstel voor het molesteren van een arrestant. Opvallend: één van hen wordt ook vervolgd voor verboden wapenbezit. De wapenstok waarmee hij de arrestant zou geslagen hebben, had hij immers niet van de politiezone gekregen, maar zelf gekocht. "Mijn cliënt heeft zelf zijn wapenstok moeten kopen omdat uit politeke hoek te weinig middelen worden vrijgemaakt voor materiaal voor de politie. Wat verwacht men dan eigenlijk? Dat hij zich met blote vuisten moet verdedigen bij interventies?", fulmineerde zijn advocaat Dimitri de Béco. Bovendien benadrukt de strafpleiter dat de man een opleiding genoten heeft en dus gerechtigd is om een wapen te dragen. De politiezone ontkent dat het gangbaar is dat agenten zelf wapens kopen. "Alle wapens die in omloop zijn in onze zone worden via de politie geregeld. Dat is nooit anders geweest", klinkt het. Uitspraak op 26 juni. (WHW/VDBS)

HLN