Agent vermoordde 78 vrouwen in Rusland: "Ik hield schoonmaak" 11 december 2018

00u00 0

Een voormalige Russische politieman, die al levenslang in de cel zit voor de moord op 22 vrouwen, is gisteren schuldig bevonden aan nog eens 56 bijkomende moorden. Daarmee is hij de ergste seriemoordenaar in de recente Russische geschiedenis. Mikhail Popkov (53) vond zijn slachtoffers in restaurants en nachtclubs in de stad Angarsk, in het zuidoosten van het land, waar hij na zijn diensturen in politie-uniform binnenging. Hij bood hen een "veilige" rit naar huis aan, vaak in zijn dienstvoertuig. In een bos verkrachtte en vermoordde hij vervolgens de vrouwen. Popkov noemde zichzelf een "schoonmaker" die zijn stad wilde "zuiveren van prostituees". De meeste slachtoffers waren echter geen sekswerkers. Popkov bekende de feiten en kreeg een tweede maal levenslang.

