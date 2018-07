Agent uitgescholden nadat hij zeurt over "irritante keffer" 20 juli 2018

In de politiezone Noorderkempen wonen blijkbaar heel wat dierenliefhebbers. Een agent die gisteren op Facebook zijn ergernis uitte over een gevonden hondje dat was binnengebracht, kreeg een stortvloed aan verwijten. "Als hij nog een uur zo blijft keffen, sta ik niet langer in voor mijn daden", schreef hij. Het bericht werd meer dan 800 keer gedeeld. Volgens de woordvoerster van de politiezone is het hondje héél goed behandeld. "Er was airco, het dier is veel geaaid en heeft fris water gekregen." De eigenares die het dier kwam ophalen, kreeg een GAS-boete. (VTT)