Agent steelt 180.000 euro en huis van demente meter Wouter Hertogs

14 maart 2018

Een vrouw die haar metekind had aangesteld als verantwoordelijke voor haar financiën om zo een onbekommerde oude dag te kunnen hebben, is door dat metekind volledig gepluimd.

De man, een 58-jarige politieagent uit Vilvoorde, kocht de woning van zijn meter toen die naar het rusthuis verhuisde. Maar de som die hij betaalde - 180.000 euro - schreef hij meteen daarna terug over naar zijn eigen rekening. Een deel zette hij opzij, maar hij verbraste zeker 80.000 euro. Bovendien betaalde hij de rusthuisfacturen niet langer, zodat zijn meter niet langer in een eenpersoonskamer kon blijven en naar een gemeenschappelijke kamer moest.

De verdediging probeerde de meubelen nog te redden door te zeggen dat "alles met haar goedkeuring" was gebeurd. "Geen enkele weldenkende persoon zou dit ooit toelaten", aldus het Openbaar Ministerie, dat het over "pure hebzucht" had. De agent riskeert 2 jaar cel. Uitspraak volgende maand. (WHW)

