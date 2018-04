Agent riskeert celstraf voor 'gestolen werkuren' 10 april 2018

Terwijl hij de opdracht had gekregen om in Mechelen en boetes uit schrijven, ging een 28-jarige ex-agent op bezoek bij een vrouw in Willebroek. Op zeker drie dagen in maart 2017 zou hij volgens het parket onterecht werkuren hebben aangegeven en zo werkprestaties hebben 'gestolen'. "Omwille van verschillende vermoedens werd er een observatie uitgevoerd. Die bevestigden wat we al dachten. Hij parkeerde zijn wagen, ging een flat binnen en kwam enkele uren later buiten met een vestje over zijn politie-uniform." Voor het gerecht waren de feiten voldoende bewezen. Het parket eiste 16 maanden cel - al dan niet met uitstel. De verdediging ontkent met klem en vraagt de vrijspraak. Zij plaatst de feiten binnen jaloezie in het politiekorps en ziet een afrekening. Vonnis op 7 mei. (TVDZM)

