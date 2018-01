Agent rijdt dronken én veel te snel: 5.600 euro boete 00u00 0

Een politie-inspecteur uit Antwerpen heeft een zware boete en een rijverbod gekregen na twee zware overtredingen. De eerste dateert van 14 maart 2017. A.M. had toen net een nieuwe Kawasakimotor gekocht en wilde deze even testen. Hij haalde een snelheid van 102 kilometer per uur in de bebouwde kom. De tweede overtreding beging hij twee maanden later. Toen was hij onder invloed van alcohol en had hij 1,5 promille in zijn bloed toen agenten hem staande hielden bij een controle in Dendermonde. M. reageerde erg agressief en zei dat het er in Antwerpen helemaal anders aan toe ging. De rechter veroordeelde de man tot een boete van 5.600 euro, een rijverbod van 1 jaar en 45 dagen en hij moet alle proeven opnieuw afleggen als hij opnieuw wil rijden. Vlak na zijn overtredingen kreeg hij ook al een tuchtmaatregel van zijn overste in Antwerpen. Hij moest toen twee maanden een deel van zijn loon inleveren. (KBD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN