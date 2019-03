Agent ontslagen wegens beledigen Jinnih Beels 22 maart 2019

00u00 0

De Mechelse agent die in de zomer van 2017 een fotomontage verspreidde van zijn ex-commissaris Jinnih Beels - intussen schepen in Antwerpen voor sp.a - is ontslagen. Hoofdinspecteur Bert V.L. (37) stuurde een foto van Beels met daarop de tekst 'En waarom zou ik je een hand geven? Jou (sic) kleur staat mij niet aan.' De zaak kwam voor de rechter, maar V.L. - die stelde dat het om een grap ging, niet om racisme - werd vrijgesproken. Het Mechels parket en de politie tekenden beroep aan tegen de vrijspraak. In het hof van beroep maakte V.L.'s advocaat bekend dat zijn cliënt intussen 'van ambtswege ontslagen' was door de tuchtraad van de politie. "Wegens belediging van een overste, niet wegens racisme", benadrukte de advocaat. Hij vroeg een vrijspraak. De procureur vorderde zes maanden cel. Uitspraak op 23 mei. (PLA)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen