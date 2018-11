Agent neemt gestolen auto mee voor stiefdochter 07 november 2018

Een agent van de politiezone Turnhout is schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschriften. Hij krijgt een effectieve boete en een celstraf van 6 maanden met uitstel. De agent stootte samen met een collega op een voertuig dat gestolen was in Nederland. De auto werd in beslag genomen en de Nederlandse eigenaar ingelicht. Hij deed echter afstand van de oude wagen, omdat op verzekeringsvlak alles al was geregeld. Normaal gaat het voertuig dan naar de gemeente, maar de agent nam zelf de wagen mee naar huis voor de rijopleiding van zijn plusdochter. Voor de inschrijving van de auto maakte hij een valse verkoopakte op, waarbij hij ook de handtekening van de Nederlandse eigenaar namaakte. "Hij heeft misbruik gemaakt van zijn functie. Nochtans is integriteit een absolute vereiste in zijn job", oordeelt de rechter. (JVN)

