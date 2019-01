Agent met 1,6 promille veroorzaakt ongeval 29 januari 2019

00u00 0

Een Brugse politie-inspecteur is veroordeeld tot een rijverbod van 30 dagen en 1.600 euro boete, waarvan de helft met uitstel, omdat hij in augustus vorig jaar een zwaar ongeval veroorzaakte terwijl hij te veel gedronken had. Met 1,6 promille alcohol in het bloed ramde de agent met 40 jaar dienst achtereenvolgens een vluchtheuvel, paaltje en geparkeerde wagen. De schade was aanzienlijk. "De man heeft een interne tuchtsanctie gekregen. Een ontslag was niet aan de orde", zegt korpschef Dirk Van Nuffel. Toen de politierechter vroeg hoe de zware aanrijding kon gebeuren op een recht stuk weg, moest de inspecteur toegeven dat hij vlak voordien bezig was met zijn gsm. "Ik reed met de wagen van mijn echtgenote. Mijn telefoon was daar niet mee verbonden, al is dat geen excuus", aldus de agent. (MMB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN