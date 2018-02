Agent komt om bij voetbalrellen 23 februari 2018

Tijdens rellen rond het Europa League-duel tussen Athletic Bilbao en Spartak Moskou is een politieman omgekomen. De agent maakte deel uit van de mobiele eenheid van de Ertzaintza, de Baskische politie. Hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd met zware verwondingen aan het gezicht en zou daar zijn overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Bij de rellen vielen ook drie gewonden. Vijf personen zijn opgepakt, onder wie drie Russen. Athletic Bilbao verloor met 1-2, maar had in Rusland met 1-3 gewonnen en gaat dus door naar de achtste finales.

