Agent huren kost 35 euro/uur 05 november 2018

Het nieuwe veiligheidskorps van de federale politie komt met een prijskaartje. Als Electrabel voor de bewaking van zijn nucleaire sites een beroep wil doen op agenten, moeten ze in de buidel tasten. Een federale agent 'huren' kan voor 35,10 euro per uur. Tussen 22 en 6 uur komt daar wel 6,43 euro per uur bij. Veel duurder is de inzet van een explosievenhond - 991,96 euro - en wie een uurtje een politiehelikopter in de lucht wil houden, is 1.701,58 euro armer. In de praktijk golden deze tarieven al langer, maar nu zijn ze ook in een koninklijk besluit gegoten. "Dit is niet de intrede van de betaalpolitie", klinkt het bij Binnenlandse Zaken. "Wie een evenement organiseert, kan uiteraard niét zomaar een agent huren voor

HLN