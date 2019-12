Exclusief voor abonnees Agent doodgeschoten in Jersey City 11 december 2019

Bij een schietpartij in Jersey City, op enkele kilometers van Manhattan, is gisteren een politieagent doodgeschoten. Twee andere agenten en een burger raakten gewond, maar hun toestand is stabiel. Twee uur lang duurde de schietpartij, die begon op een begraafplaats en eindigde in een Joodse supermarkt. Er was sprake van drie jonge schutters, twee mannen en een vrouw. Volgens CNN werd een van hen geneutraliseerd, volgens een getuige op Fox News werden twee schutters neergeschoten en zou een derde nog op de vlucht zijn. Een getuige beweert "meer dan 200 schoten" te hebben gehoord. Straten in de omgeving werden afgezet en een twaalftal scholen werd uit voorzorg in lockdown geplaatst.