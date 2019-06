Exclusief voor abonnees Agent die Jinnih Beels beledigde ook in beroep vrij 07 juni 2019

Een ex-politieman van de zone Mechelen-Willebroek is ook in beroep vrijgesproken voor het aanzetten tot haat en discriminatie. Bert V.L. (38) had twee jaar geleden een spotprent verspreid van Jinnih Beels, nu sp.a-schepen in Antwerpen maar toen nog diversiteitsverantwoordelijke van die politiezone. Daarop stond: 'En waarom zou ik je een hand geven? Jou (sic) kleur staat me niet aan'. De prent werd in een WhatsApp-groepje met Mechelse collega's gedeeld, maar ging viraal. Vorig jaar oordeelde de rechter al dat V.L. vrijuit mocht gaan, omdat de foto op verschillende manieren geïnterpreteerd kon worden: als grap, als het aanzetten tot haat en discriminatie, of als een reactie op het gedrag van Jinnih Beels. Het hof van beroep heeft die vrijspraak nu bevestigd. Bert V.L. werkt intussen niet meer bij de politie. (BJS)

