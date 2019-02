Agent die bijklust als dj "te zwaar gestraft" 25 februari 2019

00u00 0

Een politieman die in zijn vrije tijd dj was en daarvoor gestraft werd door zijn werkgever, gaat uiteindelijk toch vrijuit. Volgens de politie liet de inspecteur zich betalen om plaatjes te draaien, waardoor hij in feite zonder toestemming een bijverdienste had. Iets wat de agent tegenspreekt - hij beweert dat hij enkel een onkostenvergoeding opstreek. Toch werd de zwaarste sanctie uitgesproken: twee maanden 10% minder loon. De tuchtoverheid van de politie motiveerde die straf door te stellen dat de agent geen schuldinzicht toonde. Foute redenering, oordeelt de Raad van State nu. "Een vervolgde persoon mag zich verdedigen zoals hij of zij verkiest." Oók door de ten laste gelegde feiten te betwisten, dus. (SRB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN