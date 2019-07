Exclusief voor abonnees Agent die arrestant op hoofd schopt, mag weer aan het werk 12 juli 2019

De agent die eind mei een arrestant hardhandig aanpakte in Molenbeek, mag voorlopig terug aan het werk. De Raad van State draaide de beslissing om hem vier maanden te schorsen en een deel van zijn loon in te trekken terug. De agent achtervolgde een man die verdacht werd van diefstal. Hij trapte hem twee keer op het hoofd en deelde vuistslagen uit. Het slachtoffer diende een klacht in. De beelden gingen op sociale media rond en veroorzaakten een golf van verontwaardiging. Volgens de agent werd zijn imago grondig geschaad door de mediastorm die op het filmpje volgde, en de Raad van State geeft hem gelijk. Maandag kent hij zijn definitieve tuchtsanctie. In het najaar zal hij zich ook voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. (WHW)

