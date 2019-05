Exclusief voor abonnees Agent die arrestant molesteerde vrijgelaten 24 mei 2019

De agent die dinsdag een hardhandige arrestatie uitvoerde, is gisteren vrijgelaten. "Hij heeft enorm veel spijt, maar er is meer dan puur het filmpje", aldus zijn advocaat Sven Mary. Het filmpje werd massaal gedeeld op sociale media en veroorzaakte veel ophef. De man werd gearresteerd en na verhoor vrijgelaten. "Als je enkel dat filmpje bekijkt, lijkt het om zinloos politiegeweld te gaan, maar dat is zeer kort door de bocht. Mijn cliënt had een schot gehoord en dacht dat er op zijn collega geschoten werd. Agenten zijn mensen, geen robots", aldus Mary, die ook aanstipte dat de man al 12 jaar in dienst is "zonder één rapport wegens geweld". (WHW)