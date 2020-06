Exclusief voor abonnees Agent betrapt toen hij cocaïne kocht 06 juni 2020

00u00 0

Er loopt een intern onderzoek bij de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene naar een agent die begin deze maand betrapt zou zijn bij de aankoop van cocaïne. Het parket heeft een dossier geopend, maar ondertussen alweer geklasseerd. De agent zou begin deze maand tegen de lamp gelopen zijn bij een drugsdeal in de politiezone Noord (Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-Ten-Node). Daarbij werden zowel de dealer als de agent die de drugs kocht, opgepakt. Het zou om 1 gram cocaïne gaan. Zowel de Brusselse politie als het Brusselse parket geven voorlopig geen commentaar over de inhoud van de zaak. Het parket laat wel weten dat er op 6 mei een dossier in de zaak werd geopend, maar dat het de volgende dag alweer geklasseerd werd. De Brusselse politie wacht nu de resultaten van haar intern onderzoek af.

