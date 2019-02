Agent (46) riskeert celstraf nadat hij vrouw betast 01 februari 2019

Een 46-jarige agent uit Heist-op-den-Berg riskeert een celstraf van achttien maanden met uitstel voor aanranding. Hij betastte volgens het parket een vrouw op de parking van een supermarkt in Berlaar. "Hij uitte ook bedreigingen. Zo zou hij de zoon van het slachtoffer, een aspirant-agent, doen falen in zijn opleiding indien ze niet zou doen wat hij vroeg", aldus de openbare aanklager. "Toen de vrouw niet inging op zijn eisen, duwde hij haar tegen de auto en begon hij zichzelf te bevredigen." Dat laatste gaf de agent toe, al ontkende hij de aanranding. "Een dronkemansflirt, meer was het niet." Hij is niet geschorst als agent, al gebeurt dat mogelijk nog als hij schuldig verklaard wordt. Vonnis op 28 februari.

