Ageas raakt verlost van oude Fortis-claim 05 februari 2019

Verzekeringsgroep Ageas kan opnieuw een stukje erfenis uit de Fortis-periode afsluiten. Ontevreden obligatiehouders, die een schadevergoeding van 350 miljoen euro eisten, hebben bot gevangen bij het Brussels hof van beroep. Het gaat om drie grote investeerders die in 2007 converteerbare obligaties van Fortis kochten. Die obligaties zonder onderpand hadden een brutocoupon van 8,75% en konden omgezet worden in Fortis-aandelen. Fortis werd evenwel ontmanteld, en in 2010 werden de obligaties omgezet in Ageas-aandelen tegen amper 10% van de emissieprijs. Dat zinde de obligatiehouders niet, die daarom naar de rechtbank trokken om de omzetting te vernietigen of een schadevergoeding te krijgen. Daar vingen ze bot en ook het hof van beroep wees hun eis af. Zo ontsnapt Ageas aan een schadevergoeding van 350 miljoen euro.

