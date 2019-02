Ageas aast op Portugese verzekeraar 20 februari 2019

Verzekeringsgroep Ageas is één van de vijf kandidaat-kopers voor Seguradoras Unidas, de holding die de Portugese verzekeraars Tranquilidade en Açoreana overkoepelt. Seguradoras Unidas is momenteel nog eigendom van het Amerikaanse investeringsfonds Apollo, maar dat heeft zijn verzekeringsdochter in de etalage gezet. Met een marktaandeel van 15% is Seguradoras Unidas de nummer twee in Portugal, gevolgd door Ageas, met een marktaandeel van 13%. De Belgische verzekeringsgroep is wel de grootste speler in Portugal op het vlak van levensverzekeringen. Volgens de Spaanse krant 'Cinco Días' zou Apollo circa 600 miljoen euro vragen voor zijn verzekeraars, een bedrag dat niet onoverkomelijk is voor Ageas. Als Ageas zijn slag wil thuishalen, moet het wel afrekenen met rivalen als het Spaanse Mapfre, het Italiaanse Generali, het Duitse Allianz en het Zwitserse Zurich Insurance Group.

