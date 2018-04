Agassi en Djokovic uit elkaar 03 april 2018

00u00 0

Minder dan een jaar waren ze samen, waarvan Novak Djokovic dan nog een groot deel in de lappenmand doorbracht, maar de samenwerking met tennisicoon Andre Agassi is nu toch afgesprongen. Op papier leek dit een absolute win-winsituatie, maar in de praktijk viel het dus ferm tegen. "Ik wou echt met de beste intenties Novak helpen, maar we waren het te vaak oneens met mekaar", zei Agassi. Djokovic gaat wel verder met ex-speler Radek Stepanek in zijn rangen, al weet hij niet goed waar naartoe. Na zijn elleboogblessure is de Servische ex-nummer één een beetje op de dool. Djokovic zou in Monte Carlo (15 april) een nieuwe start willen nemen. (FDW)