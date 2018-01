Afwasspons zonder geurtjes 27 januari 2018

'Een schuurspons die langer proper blijft dan een normale schuurspons'. Dat belooft Dreft met twee nieuwe sponzen voor de handmatige vaat: Delicate (tegen krassen) & Platinum (intensieve reiniging). Handig is het 'opvulgaatje' in het midden, waarin je rechtstreeks het vaatwasmiddel moet aanbrengen. Dat bespaart je - zoals ons vaak overkomt - een overdosis in het afwaswater. Bovendien voorkomt het synthetische middengedeelte in de spons 'de ontwikkeling van bacteriën en gaat het slechte geuren tegen, gedurende minstens 100 reinigingen'. Helaas blijkt dat laatste toch een overschatting, want na een maandje gebruik (goed voor zo'n 50 wasjes) begon onze spons al vrij onaangenaam te ruiken - al presteert ze daarmee toch nog altijd stukken beter dan een gewone wegwerpspons.

