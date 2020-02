Exclusief voor abonnees Afwachten of Depoitre reactie ondervindt 22 februari 2020

00u00 0

Laurent Depoitre speelde in Rome voor het eerst weer na een afwezigheid van drie weken ten gevolge van een blessure aan de voetzool. "'Lolo' was geen 100%, maar ik ben heel tevreden over de boost die hij aan het team gaf", aldus Thorup. "Hij vertelde me vrijdagochtend dat hij nog iets voelt, maar een terugval is er niet. Laurent nam na de match geen medicatie, het is nu afwachten of er een reactie komt. Is dat niet het geval, dan kunnen we verder beginnen op te bouwen." Of Depoitre speelt tegen STVV wordt wellicht pas zondag beslist. (RN)