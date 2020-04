Exclusief voor abonnees Afwachten, hopen en procederen indien nodig Wat met Waasland-Beveren? 03 april 2020

Na 29 speeldagen eindigt Waasland-Beveren dit seizoen op de zestiende plaats. Voldoende om te degraderen? Op de Freethiel wachten ze sereen het resultaat van de Algemene Vergadering van de Pro League (15/04) af en wensten ze gisteren niet te reageren. Uiteraard hopen de Waaslanders dat ze de dans in extremis ontspringen en ook volgend seizoen in 1A mogen spelen. 'Het seizoen is niet volledig afgewerkt, en dus kan en mág er geen daler zijn', is de redenering die ze in Beveren ongetwijfeld zullen volgen. Mochten ze alsnog veroordeeld worden tot 1B zullen ze ongetwijfeld ook bij W.-Beveren bereid zijn tot een procedureslag. Pro Leaguevoorzitter Peter Croonen vindt wel dat W.-Beveren moet degraderen, tenzij een andere club (KV Oostende?) naast een licentie grijpt. (MVS)

