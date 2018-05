Afvalplan Schauvliege weer uitgesteld 26 mei 2018

Het veelbesproken afvalplan van minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) is gisteren alweer niet besproken op de ministerraad van de Vlaamse regering. Open Vld en N-VA zouden willen wachten op een voorstel van de industrie om mee te betalen voor de verpakkingen die ze op de markt brengen. Het was de bedoeling dat dat alternatieve plan gisteren al klaar zou zijn, maar dat bleek te vroeg. Er is beslist om de bespreking uit te stellen naar juni. (IVDE)