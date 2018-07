Afvalplan nu toch op regeringstafel DDW

20 juli 2018

05u00 0 De Krant Het afvalplan van Joke Schauvliege (CD&V) komt dan toch op de regeringstafel vandaag. Na Open Vld drong ook N-VA daar gisteren op aan. Maar van statiegeld willen ze allebei nog steeds niet weten.

Nee, de sfeer is niet bepaald goed binnen de Vlaamse regering bij de start van de superministerraad die traditioneel het einde van het politieke jaar inluidt. Meer dan 180 punten staan er op de agenda, maar al een paar dagen gaat het in de media over dat ene punt dat door minister Schauvliege van de agenda is gehaald: het afvalplan. Waarom deed ze dat? Omdat er in juni een impasse ontstond toen Open Vld en N-VA zich afkeerden van het belangrijkste luik van haar afvalplan: statiegeld op blikjes. Iets wat CD&V echt wil en waar ook veel lokale afdelingen van Open Vld en N-VA voor pleiten. Dan maken we er maar een verkiezingsthema van, dachten ze bij CD&V. "Wij wilden dit in september terug agenderen, maar blijkbaar is Tommelein bang dat de campagne in Oostende over zwerfvuil zal gaan. Het is lastig om je tegen statiegeld te verzetten als het strand vol blikken ligt", klinkt het bij CD&V.

Het zegt veel over de ijzige sfeer in de ploeg van Geert Bougeois (N-VA). Het wantrouwen regeert. CD&V en N-VA verwijten Open Vld dat het geen enkele moed meer aan de dag legt om voor de verkiezingen nog lastige beslissingen zoals de betonstop te nemen. N-VA en Open Vld verwijten CD&V dat het in dossiers als de betonstop en het klimaatplan voor de boeren rijdt. En CD&V verwijt N-VA dat het er alleen maar op uit is om Schauvliege te pakken. Of er vandaag een superakkoord uit de bus komt, valt dan ook te bezien.

(DDW)