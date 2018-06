Afvallers uurtje na bekendmaking al huiswaarts 05 juni 2018

Wie weg ging, was gezien. Vijf fotografen, drie journalisten en één fan vatten gisteren post aan de uitgang van Tubeke. De reden? De vier ongelukkigen die niet meemogen naar Rusland spotten. Nog voor 11 uur vertrokken Matz Sels en Christian Benteke op eigen houtje, terwijl Jordan Lukaku en Christian Kabasele - die zelf achter het stuur kroop - werden opgepikt. Allen hadden bij het buitenrijden het gezicht op onweer - hoe zou u zelf zijn? Martínez bedankte op zijn persconferentie de spelers voor hun inzet, net zoals hij dat eerder in een persoonlijk gesprek had gedaan. "Ik kan niemand een gebrek aan inzet verwijten, maar ik moest keuzes maken." In het geval van Lukaku was die makkelijk, want: "Zijn knieblessure blijft hem parten spelen. Spijtig, want hij had ons kunnen helpen in Rusland. Hoe dan ook moeten de afvallers de moed niet opgeven. Na het WK reken ik opnieuw op hen." (PJC)

HLN