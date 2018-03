Afval wielrenners 28 maart 2018

Ik wil ook nog even terugkomen op de enorme hoeveelheden drinkbussen en verpakkingen die door het profpeloton weggegooid worden (Dialoog van gisteren). De oplossing is simpel: de bevoorrading is gereglementeerd, wel reglementeer ook de afvalophaling. Plaats om de zoveel kilometer langs weerszijden van de baan drie of vier containers waar alle afval moet ingegooid worden. Dat het collector items zijn die gretig worden opgeraapt, lijkt me fel overdreven.

Luc Taes, Zoutleeuw

