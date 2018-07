Afval erin, geperst eruit 17 juli 2018

Hemiksem

Een vuilnisbak die een seintje geeft als hij vol zit zodat de gemeentediensten hem kunnen komen ledigen. De slimme 'big belly' verovert het straatbeeld in Vlaanderen en ook in Hemiksem hebben ze dit jaar hun eerste exemplaar in gebruik genomen. De vuilbak werkt volledig op zonne-energie en perst het afval samen, waardoor hij meer kan opslaan dan een traditioneel model. Bovendien is het een belééfde vuilnisbak: als je er afval in gooit, zegt hij 'dank u wel'.

