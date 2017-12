Aftrap om 13 uur, want dan primetime in Azië 00u00 0

Het recordaantal kijkers moet sneuvelen. Vandaar dat de Clásico niet 's avonds gespeeld wordt, maar 's middags om 13 uur: 't is dan primetime in landen als China, Japan, Indonesië en Vietnam. "La Liga zorgt wereldwijd voor entertainment. Vorig jaar werd onze competitie door 2,6 miljard mensen gevolgd, onder wie veel mensen uit Azië. We geven ze nu de mogelijkheid om naar de Clásico te kijken, zonder dat ze daarvoor tot diep in de nacht moeten opblijven", legt een vertegenwoordiger van de Primera División uit. Er wordt gerekend op liefst 650 miljoen tv-kijkers. (NP)