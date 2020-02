Exclusief voor abonnees Afspiegelingsregering 06 februari 2020

00u00 0

Het voorstel van Joachim Coens om een federale regering te vormen op basis van een afspiegelingscollege roept vragen op. Met zijn voorstel wekt hij verkeerdelijk de indruk dat het probleem van de aanslepende formatie ligt in het vinden van een parlementaire meerderheid, wat uiteraard niet klopt. Iedereen die tot 76 kan tellen, kan een meerderheid op de been brengen. De moeilijkheid ligt hem in het feit dat je als coalitie een regeerakkoord moet sluiten dat gesteund wordt door een meerderheid in de Kamer. Je moet dus over de belangrijkste politieke hangijzers een compromis weten te vinden. Een afspiegelingsregering zonder een regeerakkoord is enkel in naam verschillend van de huidige regering in lopende zaken en is dus geen stap vooruit. Ook een noodregering met een beperkt programma is in hetzelfde bedje ziek, want zelfs een akkoord maken over een beperkt aantal zaken (begroting, pensioenen, klimaat...) zal aartsmoeilijk zijn en ook hier is de regering in de overige dossiers vleugellam. Enkel een volwaardige regering, met een uitgewerkt akkoord en een meerderheid, is de te volgen weg.

Sven De Spiegeleer, Oudenaarde

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Antwerpen

Kerk

gezondheid