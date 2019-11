Exclusief voor abonnees Afsluiten met een 'Big Bang' 28 november 2019

00u00 0

Na twaalf seizoenen is het mooi geweest voor Sheldon (foto), Penny en Leonard. In de VS nam de populaire sitcom 'The Big Bang Theory' al in mei afscheid van z'n miljoenenpubliek, vanavond krijgen de Vlaamse kijkers de slotaflevering te zien.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu