Exclusief voor abonnees Afscheidszoen van 10 minuten: 10 euro Brussels Airport 01 juli 2019

Je brengt iemand met de wagen naar Brussels Airport? Dan hou je het in de gratis drop-offzone maar beter bij een vlug afscheidszoentje. Want wie niet binnen de 10 minuten weg is, betaalt voortaan fors: 10 euro, plus 2 euro per bijkomende minuut. Dat maakt van de kiss-and-ridezone één van de duurste parkings ter wereld. De luchthavenuitbater was het misbruik beu. Heel wat chauffeurs lopen immers mee tot in de vertrekhal, of wachten er aankomende passagiers op - en dat is de bedoeling niet. "De drop-offzone is geen parking. Ze is uitsluitend bestemd om passagiers te laten uitstappen, hun bagage te laten nemen en vervolgens onmiddellijk door te rijden", zegt Brussels Airport. "Langer dan tien minuten stilstaan is niet toegestaan. Dat leidt tot opstoppingen." Voor een uitgebreider afscheid verwijst de luchthaven naar de parkings P1, P2 of P3. Parkeren kost daar 2 euro per halfuur. (SPK)

