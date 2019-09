Exclusief voor abonnees Afscheidscadeau? Boli scoort er twee 02 september 2019

De manier waarop Yohan Boli (25) zijn twee doelpunten en de zege in Eupen vierde, maakte duidelijk dat-ie gewoon vertrekt. Je zag het, je voelde het. De vraag is niet meer of hij gaat, maar wanneer hij gaat. Naar pakweg Qatar kan hij nog tot 14 september. Boli ontweek elke vraag. "Sporting Lissabon? Heb ik ook gelezen, een topclub. Qatar? Ik ben nog altijd gelukkig op Stayen." Dan maar even peilen bij papa en zaakwaarnemer Roger Boli. "Als er zich een mooi project aandient waarmee mijn zoon zich financieel en sportief kan verbeteren, zullen we babbelen." Brys sprak de hoop uit dat Boli toch nog zou blijven. Maar die maakte toch een kanttekening. "Die jongen heeft de club en mezelf zoveel gegeven, dat ik hem een geweldige transfer gun." STVV moet nu anticiperen op een mogelijk vertrek. Na middernacht resten er alleen nog vrije spelers. (FKS)

