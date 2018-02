Afscheids- plechtigheid in kerk van Temse 01 februari 2018

De afscheidsplechtigheid van 'Tante Terry' Van Ginderen zal plaatsvinden op zaterdag 10 februari om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Temse. "Even hebben we overwogen om het afscheid van mama in Eikevliet te laten plaatsvinden, maar het kerkje en het dorp zijn erg klein. We vreesden dat er niet genoeg ruimte zou zijn om iedereen comfortabel te ontvangen", zegt zoon Guy Van Ginderen. "Mijn moeder woonde de laatste jaren in Temse, ze hield enorm van de nabijheid van de Schelde. De Onze-Lieve-Vrouwekerk ligt niet enkel om de hoek van haar appartement, maar is ook voldoende groot voor de vele mensen die we verwachten." De legendarische omroepster en tv-presentatrice overleed eerder deze week op 86-jarige leeftijd in het Imeldaziekenhuis van Bonheiden.

