Afscheidnemende Tom Peeters wil Oppuurs van degradatie behoeden 28 april 2018

Eerste provinciale

Oppuurs schoot zichzelf de voorbije weken in de voet, waardoor het op bezoek bij Vorselaar nog wat moet gaan rapen om een degradatie helemaal uit te sluiten. Als het van Tom Peeters afhangt, pakken de Klein-Brabanders alvast gewoon de drie punten, want de 30-jarige middenvelder hangt zijn schoenen daarna aan de haak en wil graag afscheid nemen in schoonheid.

